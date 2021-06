FOTOD | ERKI Moeshow 2021 avasündmus näituse ja EKA pop-up POE avamisega Ajamajas

Esimesel näitusel on eksponeeritud teosed EKA kaasaegse kunsti, tekstiilidisaini ja graafika erialade tudengitelt: Helena Lepik, Brit Kikas, Jose Aldemar Muñoz Ñustes, Irmeli Terras, Annika Hint, Olesja Semenkova, Anni Kivisto ja Katrin Enni. Lisaks on võimalik nautida EKA tudengite fotonäituseid ka Rotermanni 14 vaateakendel. Näitused ja pood on avatud kuni 26. septembrini. Näituseprogrammi on koostanud ning kureerinud ERKI Moeshow 2021 peakorraldaja Cristopher Siniväli.