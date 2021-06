Selga katavad jätkuvalt punnikesed? Dermatoloog soovitab 2-minutilist häkki aknest vabanemiseks

Toonik tuleks valade pudelisse, millel on piserdamisvõimalus ja sellega tuleb siis selga pritsida. Koorivad toonikud toimivad naha sügavpuhastajana ja kui neid kasutada samal päeval, kui sa käid duši all, tasub tavaline pesuvahend või dušigeel vahetada õrnema pesuvahendi vastu.

Pihustatav pudel on hea, sest seljale tekivad punnid tihtipeale ka seetõttu, et oma selga on raske pesta ja mõned kindlad kohad jäävadki pesemise ajal tähelepanuta. Pihustamise ajal aga saavad ka need kohad toonikuga kokku, milleni sa muidu duši all švammi kasutades ei ulatu.

Kuidas toonikut valida?

Ehkki kõik toonikud, mis sisaldavad AHA või BHA happeid, peaksid ummistunud pooridega võitlemisel hästi toimima, on targem nõu pidada nahaarstiga, kui sul on probleemne nahk või palju allergiaid. Samas on selga kattev nahk tugevam kui näonahk ja talub katsetamist paremini.

Kui märkad siiski peale tooniku kasutamist, et nahk on veidi ärritunud, tasub niisutada nahka kergelt aloe vera geeliga või mõne muu põletikuvastase ainega. Kuid neid kasutades veendu, et need ei sisalda midagi, mis võiks uuesti poore ummistada — muidu ei ole tooniku kasutamisest ju mingit kasu.

Allikas: Mind Body Green