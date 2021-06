Kraadid kisuvad üha kuumemaks. Pesu, mis tõstab temperatuuri ka magamistoas

Hea valik on e-pood Naiselik.ee, mis toob eestlasteni maailmas kõrgelt hinnatud Valgevene pesutootja Rara Avise kauni ja särava loomingu. Pesupood otsis kaua koostööpartnerit, kelle mõttemaailm ja visioon ühtiks nende nägemuste ning ideedega naiselikust naisest. Missioon on algusest peale olnud äratada igas naises tunne, et ta on ilus, eriline ja ainulaadne.