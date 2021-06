Heidi Hanso avaldab, kuidas ta sügiseks nii musklis on, et võiks lausa fitnessivõistlustele minna

Heidi tunnistab, et suvehooajal on talus tööd lausa nii palju, et tal läheb aeg-ajalt meelest süüa. "Ainsaks ampsuks võib olla seinalt haaratud kuivakala. Sügiseks olen iseenesest nii musklis, et mine või fitnessivõistlustele," lisab ta. "Trenni ma ei tee. Milleks jõusaal? Hantlitesse suunatud jõuga saaks ju nii palju kasulikku teha — ehitaks või tassiks või kaevaks midagi. Kõik oma talvepuud katsun ise teha. See on niivõrd mõnus füüsiline pingutus. Sama mis crossfit! Kui jõusaalid peaks taas kinni minema, võivad trennihullud täiega siia appi tulla: lammutame näiteks mu kaelakukkuva kõrvalhoone maha. Võin vabalt mõne päristöö-trenni laagri korraldada."