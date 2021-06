Kollane ajakirjandus on pikka aega spekuleerinud, kas lõpuks ometi on käes aeg, mil Aniston ja tema eksabikaasa Brad Pitt lähevad kokku tagasi, ning hiljuti, kui Aniston ja Pitt mängisid koos videokõne teel läbi stseeni filmist ”Fast Times At Ridgemont High”, kirjutasid mitmed uudisteportaalid, mida see võiks nende kahe jaoks tähendada.

Hiljuti tegi aga Jennifer puust ja punaseks, mis tegelikult toimub ja ei toimu.