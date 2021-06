Riiete uus elu

Mida enam teame rõivatööstuse keskkonnamõjudest, seda populaarsemaks muutub taaskasutus. Uute rõivaste tootmiseks kulub palju erinevaid ja tihti nähtamatuid ressursse. Ühe kilogrammi puuvilla kasvatamiseks kulub kümme tonni vett ehk ühe T-särgi valmistamiseks on vaja vähemalt 2700 liitrit vett. Polüestrist riided, näiteks pehmed fliispusad, on taastumatust maavarast naftast. Riiete tootmine ja transport tekitavad 10% kogu maailma kasvuhoonegaasidest. Selliste negatiivsete väljakutsete ennetamiseks ja leevendamiseks on palju soovitusi, näiteks kvaliteedi eelistamine kvantiteedile ning lihtsalt vähem tarbimine. Üks parimaid lahendusi on aga rõivaste ringlus. Seisma jäänud riided tasuks suunata uuele eluringile ja uute asjade asemel eelistada teise ringi riideid. Just neid võimalusi on Humana inimestele pakkunud juba 21 aastat.