KÜMME rinnahoidjatüüpi, mida iga naine võiks teada ja ehk ka omada

Nagu nimigi ütleb, on nad kolmnurkse kujuga ja mitte just eriti rinda katvad. Need sobivad väiksema büstiga naistele igapäevaseks kandmiseks ja suurema rinnaga naistele kas öiseks magamiseks või päevadeks, kus on tunne, et tahaks rindadel lasta vabamalt olla.

Balconette rinnahoidja

Balconette-stiilis rinnahoidjad meenutavad oma olemuselt push-up rinnahoidjaid, kuid on mugavamad. Need katavad rinna täielikult ja sobivad kõige rohkem naistele, kelle rinnad on hakanud veidi alla vajuma. Balconette rinnahoidja lükkab rinnad jälle õigesse kohta.

Plunge-rinnahoidja

Need on parimad rinnahoidjad, mida kanda V-kaelusega pluusi all. Plunge-stiilis rinnahoidja surub rinnad efektselt, kuid mitte ebamugavalt kokku ja vaatepilt jääb tänu sellele kaunis ning naiselik. Need sobivad naistele, kellel on väga kitsad õlad, sest rinnahoidja paelad on peenikesed ja laia ulatusega, seega tunduvad ka õlad tänu neile veidi laiemad.

Tugikaartega rinnahoidja

Ideaalne valik nendele naistele, kellel muidu vajuvad alati kõik rinnahoidjapaelad alla. Tugikaartega rinnahoidjapaelad on veidi rohkem lähestikku kui tavalise rinnahoidja omad ning see on mugav valik kõigile naistele, sest see rinnahoidja katab rinnad täielikult ära. Küll aga on see mustrite ja pitside mõttes enamasti kõige igavam valik ja sekspesuna seda pigem ei eelistata.

Paelteta rinnahoidja

Suurepärane valik suvehooajal, sest see sobib täpselt nende pluuside alla, mille õlad on paljad. Ja kui tegu on laiema paelteta rinnahoidjaga, saab eriti kuumal suvepäeval kanda seda vajadusel ka nabapluusina.

T-särgi rinnahoidja

Mugav rinnahoidja, mis nagu nimigi ütleb, on mõeldud spetsiaalselt T-särgi all kandmiseks. Neil ei ole mustreid, need on tavaliselt kas mustad või valged, väga tavalise väljanägemisega, kuid mugavad.

Spordirinnahoidja