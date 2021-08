Puust ja punaseks: kui tihti ja kuidas peaks teksaseid pesema, et need kaua ilusad püsiksid?

Ehkki teksapükste kangas on üpris sitke, ei tähenda see, et teksaseid ei peaks peaaegu üldse pesema. Firma Levi Strauss & Co eksperdid soovitavad teksapükse pesta umbes iga kümnenda kandmiskorra järel, või soojemaid ilmu arvesse võttes siis, kui tunned kergelt ebameeldivat lõhna või märkad määrdumisjälgi. Madewell’i teksade ekspert Mary Pierson nõustub sellega.

„Teksaseid ei tasu liiga tihti pesta, muidu need kuluvad ära. Mida harvemini puutuvad teksad veega kokku, seda kauem püsib värv peal.” Naine lisab, et teab ka inimesi, kes ei ole aastaid oma teksaseid pesnud, et teksade „iseloom” säiliks. See aga ajab naise sõnul puhtust armastavatel inimestel juhtme kokku.

Teksade käsitsi pesemine

Kui sa ei usalda oma pesumasinat või on sul siiani olnud halvad kogemused, kui oled teksad masinasse pannud, saad edukalt neid ise ka käsitsi pesta. Selleks vajad sa valgendivaba pesuainet või valget äädikat, ämbrit ja rätikut.

Alustuseks keera teksad tagurpidi ja lase ämbrisse või vanni külma vett. Sooja veega pestes võid kogemata veidi värvi maha nühkida, seetõttu võiksid eelistada külma vett. Lisa veidi pesuainet või valget äädikat ja hõõru teksad korralikult kokku. Siis lase neil 15-30 minutit vee sees liguneda. Kalla must vesi ära ja lisa vanni või ämbrisse uuesti külma vett, et teksaseid loputada. Loputa paar korda, kui tunned, et on vaja. Kuivatamise puhul on oluline, et sa teksaseid liiga palju ei väänaks. Selle asemel aseta nad rätikule ja vajuta rätikut kasutades liigne vesi välja. Lase teksadel õhu käes kuivada. Hea oleks need riputada näiteks dušiäärele, juhul kui teksapükstes on veel üleliigset vett, saab see tilkuda dušinurga põrandale.

Masinpesu