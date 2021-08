FOTOD | Ökomood ongi tulevik? Milline näeb välja puuviljadest tehtud jakk või roosiõitest valminud siidkleit?

Suurenenud ei ole nõudlus ainult vegantoitude järele, vaid ka vegannaha järele. Firma Altiir toodab ananassilehtede kiududest (Piñatex) valmistatud metalse läikega nahkjakke, mis on hea vaheldus tavalisele nahkjakile.

Vegea on viinamarjanahk, mida toodetakse veini valmistamise käigus üle jäänud viinamarja kestadest, vartest ja seemnetest. H&M-i hiljutises SS21 kollektsioonis on samuti olemas Vegea kingad. Mis tunne oleks kõndida järgmisele suveüritusele kingadega, mis on valmistatud viinamarjadest?

Vetikatest T-särk

Leedi Amelia Windsor on juba poseerinud vetikatest tehtud riietes. Selline kangas peaks olema hea just eriti tundlikule nahale. Tekitab uudishimu? Firma John Lewis müüb juba vetikatest tehtud T-särke.

Suhkruroost tossud

Allbirds’i firma populaarseimate tossude mõnusad tallad on loodud SweetFoami abil. See materjal on valmistatud Brasiilia taastuvast suhkruroost.

Banaanidest kott

Abaca banaanitaimest loodi Bananatexi kangas, mis on väidetavalt kulumiskindel. Filipiinide vihmametsades kasvatatakse banaanitaimi, mille varred lõigatakse ja kiud töödeldakse paberisarnaseks materjaliks. See kedratakse omakorda lõngaks, millest tehakse mesilasvaha abil veekindel kangas.

Šveitsi kaubamärk Qwiston müüb juba multifunktsionaalseid Bananatexi kotte. Valikus on nii puusal kantavaid käekotte kui ka seljakotte.

Kohvist spordiriided

Igal aastal jääb järgi umbes 18 miljonit tonni kohvipaksu, mis on siiamaani olnud kasutamata ressurss. Nüüd on saanud sellest lõng nimega S Café. Kangas on küll 95 protsendi ulatuses tehtud ümbertöödeldud plastist, kuid kattematerjalis on kasutatud kohvipaksu ekstrakti.