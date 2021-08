Oluline teada! Neid esimesi ohumärke ei tohiks eirata, sest oled sattunud suhtesse, kus valitseb vaimne vägivald

„Kas ma olen hulluks läinud või on mul midagi viga?” on küsimus, mida vaimse vägivalla ohvrid endalt tihti küsivad. Kui sa tunned sisimas, et sinu paarisuhtes on midagi korrast ära ja avastad end ka seda küsimust esitamas, siis tõenäoliselt oled juba mõnda aega puutunud kokku vaimse vägivallaga.