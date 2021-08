Naised on pikalt protesteerinud näiteks Instagrami reeglite vastu, kus naiste nibude paljastamine piltidel on taunitav ja reeglitevastane, kuid meeste nibude puhul sellist reeglit ei ole. Instagram on hiljem täpsustanud, et nüüd on lubatud fotod masektoomiajärgsetest rindadest ja ka rinnaga toitvatest naistest. Samuti ei kehti naiste alastuse reeglid piltidele, mille maalidel ja skulptuuridel on alasti naised.

Seega miks mitte loobuda rinnahoidja kandmisest, näiteks kasvõi suveperioodil? On kolm levinud väärarusaama, mis tuleb murda, et naised tunneksid end vabalt, kui otsustavad rinnahoidja kandmisest loobuda.