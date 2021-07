Supermodell Karmen Pedaru tegelik elu: sportlasehing on viinud ta kõrgustesse, kuhu jõuavad vaid valitud

Eelmisel kuul Hispaania Harper’s Bazaari esikaant kaunistanud naine eristub suvises Tallinna vanalinnas teistest kohe. Mustad päikeseprillid ninal silmi varjamas ja must veatult istuv pintsak õlgadel, võtab Karmen Pegasuse terrassil istet. Ta on minutipealt täpne, kuigi nimetab end suureks hilinejaks. Tööasjus on Karmen muidugi punktuaalne ja pühendunud. Ilma selleta ei saakski ta olla seal, kus praegu on.

Mõni kuu enne 2020. aastal alanud pandeemiat tuli Karmen juba kodulinnaks kujunenud New Yorgist tagasi Eestisse. “Mul oli veidi aega, et mõelda, kas lähen tööle Barcelonasse või Londonisse.” Siis tuli koroonakriis. Ja ta kohtus oma kallima, praegu Moskvas professionaalse käsipallurina leiba teeniva Dener Jaanimaaga (31).

“Kuna ta on siin lähedal, ei läinud ma Eestist enam kuhugi. Eestis on väga mõnus elada, välja arvatud see, et lendudega on keeruline. Ma tegelikult poleks uskunud, et siia püsivamalt tagasi tulen, aga mulle väga meeldib Eestis elada.”

Eestisse naastes planeeris ta esmalt lahendada aastaid muret valmistanud terviseprobleemi