FOTOD | Moekas spordipublik: need on olnud Wimbledoni suure slämmi tenniseturniiri kõige stiilsemad kaasaelajad

Eile alanud Wimbledoni suure slämmi tenniseturniiri külastab iga kord ka väga kirev publik, kelle seas nii mõnigi moekas staar. Seetõttu pole ka mingi ime, et moehuviliste pilgud on tenniseväljaku asemel suunatud sageli hoopis tribüünidele. Aga kes on need staarid, kes on meid eelnevatel aastatel pahviks löönud?