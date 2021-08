FOTOD | Patšokid, mantlid, käekotid... Moetrendid, mis said alguse Briti kuninglikust perest ja on tänaseni populaarsed

Printsess Diana, kuninganna Elizabeth, Kate Middleton, Meghan Markle — neil kõigil on üks ühine omadus: suurepärane stiilitunnetus, millesse naised üle maailma on armunud ja mida üritanud järele teha. Ülemaailmne otsinguplatvorm Lyst toobki välja kuninglike naiste poolt heakskiidetud trendid, mida ülejäänud naised on kõige enam kopeerinud.