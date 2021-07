Augustirõõmud

Mari-Liis Helvik, peatoimetaja

Armastan vabadel hetkedel lugeda reisikirju ja raamatuid, mis viivad mu kohe kuhugi mujale. Eelmisel kuul Hiiumaale puhkama minnes unustasin aga raamatu sootuks maha – seadsin sammud Kärdla raamatukokku ja sattusin kohe ammuste lemmikute, Frances Mayesi teoste “Toscana päikese all” ja “Toscana argipäev” peale. Mõeldud, tehtud, laenutatud! Raamatuid aastaid hiljem uuesti lugeda on eriliselt võluv, tundus, et loen neid kui uusi. Näiteks ei mäletanud ma üldse, et neis peitub nii palju mõnusaid itaaliapäraseid retsepte, mida lähiajal kindlasti katsetada plaanin!