Kes on Anne & Stiili konverentsi illustratsioonide taga?

Ühte konkreetset seika on raske välja tuua. See on kujunenud väga loomulikul teel. Mulle meeldib teiste kunstnike tegemistel silma peal hoida ja seeläbi illustreerimist enda jaoks uuesti avastada. Merijn Hos’i looming on mind ehk enim inspireerinud, mulle meeldib ka oma piltides luua omamoodi ruum.