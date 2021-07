FOTOD | Tänavamood on tagasi! Need on 6 popimat suunda, mida kandsid kevadise meeste moenädala külalised ja millega kohe kaasa minna

Viimased moenädalad on suuresti toimunud virtuaalselt ja seetõttu oleme juba traditsiooniks saanud värvikatest tänavamoe fotodest vaid unistada saanud. Nüüd aga korraldatakse moenädalaid taas pisut vabamas vormis ja see tähendab, et ka moodne publik on suurte moepealinnade tänavatele tagasi tulnud.