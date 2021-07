Kuus nippi julgeks silmameigiks, mida just suvel katsetada

Kui tahad ka midagi põnevat proovida, kogu inspiratsiooni kuuest viisist silmi meigiga rõhutada.

Hajutatud lainer





Hajutatud silmalainer oli tänavuse New Yorki moenädala üks kuumimaid ilutrende. Et seksikat trendi järgi teha, äärista silma ripsme- ja veejoon musta silmapliiatsiga ning hajuta seda sõrme või vatitikuga. Kui sul on pigem väiksemad silmad, jäta sisemine silmanurk värvimata, sedasi paistavad silmad suuremad.

Värvid





Suvisel ajal võib meik näos sulada, seega unusta palaval päeval lauvärv ning lisa törts värvi kirka laineriga. Suvesse sobivad ideaalselt erksad rohelised, kollased ja roosad värvid.

Lainer kui kirss tordil





Teine viis värvilise laineri kandmiseks on joonistada kassisilm ainult silmanurkadesse, sedasi piilub värv küll välja, aga see ei tõmba liiga palju tähelepanu. Selliselt on ka erkoranž ja türkiissinine värv pigem tagasihoidlikum lisa.

Julge lainer





Kui kannad julget lauvärvi, ära karda joonistada endale ka julge lainerijoon. Kindlasti tasub valida laineri värv lauvärvi omast tumedam, et ta rõhutaks su silmakuju.

Retrolainer





Twiggy poolt moodi toodud lainer pole unustatud. Et see kulmujoone alla joonistatud lainerijoon saaks särada, peaks ülejäänud meiks pigem tagasihoidlik olema. Sellise lainerijoone joonistamiseks on kõige ideaalsem geelpliiats, mis ei näita pisemaid käevärinaid välja.

Üheksakümnendate lainer