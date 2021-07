Kui tihti tuleks palaval suvel voodipesu pesta? Ekspert selgitab

Palavuse ja niiskusega, mis sel suvel on sarnaselt teistele riikidele ka Eestisse jõudnud, higistame me rohkem ka öösel magades. Ilmselgelt tuleb voodipesu pesta aastaringselt, aga tavapärasest suurem higistamine suvel võib tähendada, et voodis on rohkem baktereid. Seetõttu kõneleb ekspert, kui tihti peaks suvel voodipesu pesema.