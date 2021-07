VIDEO | Täna avab oma suvise kotisisu ERKI Moeshow disainer Eliise Saar

Oma kavandis ütleb ta, et tema kollektsioon "Okta" on inspireeritud nõukogude konstruktivismist, kus ehitiste esteetika oli tagasihoidlik ja vaoshoitud, et inimesed saaksid pühenduda rohkem väljas olemisele, töötamisele, sotsialiseerumisele. Kollektsioon koosneb suures osas disaineri ema nõukaaegsetest tekstiilidest(voodipesu, kardinad jne).

Eliise Saare kollektsiooniga on võimalik tutvuda ERKI Moeshowl, mis toimub 28. augustil, Patarei Merekindluses.