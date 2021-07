Karmen Pedaru koroonaviirusest: tundsin ainult tšilli maitset ja olin kolm kuud rajalt maas

“Väga halb oli olla, energiat polnud. Maitse- ja lõhnataju kadus, tundsin ainult tšilli maitset! Dener põdes selle läbi eelmisel suvel ja kui olime jõulude ajal koos, siis tema ei haigestunud. Kuigi olin pea kolm kuud rajalt maas, muutus test siiski peagi negatiivseks — olen kuulnud, et paljudel juhtudel on see veel kuid positiivne. Positiivse tulemusega poleks saanud reisida, mulle oleks see tähendanud ka tööst eemalejäämist. Kuna D-vitamiini taset ei saanud ega saanud üles, läksin üksi nädalaks Maldiividele D-vitamiini laksu saama. Tagasi tulles olin teine inimene. Vajasin väga päikest ja valgust, mida talvel Eestis pole,” räägib ta.