Jura: läbimurre külmade ja kuumade kohvijookide valmistamises

Üliuuenduslik on maailmas ainulaadne kohvijooki tuvastav veski, mis seadistab kohviubade jahvatuse kiirelt ja täpselt vastavalt Sinu valitud kohvijoogile. Nüüd on võimalik iga kohvijoogi puhul oma lemmik jahvatusaste eelsalvestada. Veski tagab parima kohvielamuse nii kuumade kui külmade jookide valmistamisel. Külma kohvi jahvatus, espresso jahvatus või musta kohvi jahvatus – need ongi tõepoolest erinevad ja igal kohvisõbral saab kahtlemata olema põnev avastada kõiki neid maitseid.

Pikk suvi ja soojad õhtud on peagi käes. Külmpruulitud kohv on tõeline tegija suveterrassil nii ise nautimiseks kui ka seltskonnale pakkumiseks. Tegemist on oivalise põhjaga suviselt jahutavatele kokteilidele, mis maitseb võrdselt hea lihtsalt jääga, aga ka mahla, tooniku või mulliveega. Lisada võib ka erinevaid siirupeid, ürte või mistahes fantaasia vilju. See on just see killuke vabastavat luksust, mida suvelt ootad.