Laulja Maiken koroonaaja muutustest: mul on kogu Tallinn läbi kõnnitud!

"Rääkisin siis avastusest sõbrannale, öeldes, et see ei saa nii jääda, tagajärg võib ju päris kole olla. Seepeale moodustasime kolmekesi sammuväljakutse ehk saatsime igal õhtul üksteisele oma tulemuse näha. Tingimus oli, et 10 000 sammu on miinimum,” lisas Maiken silma­nähtavalt elevile minnes. Nüüdseks on see kestnud juba üle aasta ja viimaste kuude ühe päeva keskmine on koguni 16 000 sammu.