Juba on selgunud tänavuse aasta trendikaim soeng

Mullet tekitab juustesse palju järke ning lisab seega kõvasti volüümi. Mõned just seetõttu soengut armastavadki.

Lisaks on laulja Miley Cyruse pealt hästi näha, et see annab inimesele hoopis julgema ning rokkarilikuma välimuse. Siiski peab arvestama, et soeng nõuab pisut hooldust - pärast juuste pesemist tuleb need föönitada ja siis vahaga salke välja tuua. Sedasi saab lõikus kõige paremini särada.

Ometi ütlevad kriitikud, et see soeng näeb välja nagu kaks soengut ühes. Näiteks lasevad mõned lühemasse järku lõigatud juuksed ühe joone järgi lõigata ning siis võib jääda mulje, et soeng polnud päris nii plaanitud. Kui inimene selle aga välja kannab, siis milles küsimus?

Fakt on see, et mullet on julge soeng ning kandja leebe välja ei näe. Kui tunned, et tahad midagi põnevat katsetada, siis kogu neist piltidest inspiratsiooni ja pane juuksuri juurde aeg kinni.