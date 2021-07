VIDEO | Täna tutvustab oma kotisisu ERKI moeshow disainer LARA D'ORMANE. Vaata, mille pärast ta peab end üsna vanamoeliseks

Oma kavandis ütleb ta, et tema kollektsioon "Shadows of The Past" on inspireeritud kuninglikest tsaariaegsetest ballidest 18. ja 19. sajandil, mil Vene tsaaririiki valitses Katariina II, kes oli oma aja võimekaim naine, kuid samal ajal ka väga haavatav. "Shadows of The Past" vastandab endas nii naiselikkust kui mehelikkust, õrnust kui tugevust ühendadest mineviku traditsioonid modernsusega.

LARA D'ORMANE kollektsiooniga on võimalik tutvuda ERKI Moeshowl, mis toimub 28. augustil, Patarei Merekindluses.