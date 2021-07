Hormoon- või vaskspiraal? Tõhusad rasedusvastased vahendid erinevad üsna palju

Kuigi on kahte tüüpi ESV-sid, vasest ning hormonaalsed, on mõlemad pisikesed T-tähe kujulised vahendid, mis püsivad su emakas kolm kuni kümme aastat. See oleneb, missuguse vahendi kasuks otsustad. Kui tahad, saad jällegi selle eemaldada, või hoopis vana välja võtta ja uuega asendada. Kuna vahendit on lihtne paigaldada ja see sisuliselt unustada, on see ideaalne vahend neile, kes kipuvad beebipillide võtmise aeg-ajalt unustama.

Kui sulle pole kunagi ESV-d paigaldatud, tasub teada, et see protsess võib inimestel väga tugevalt erineda. Kui üks inimene võib kogeda elu kõige hullemat valu, siis mõni teine kirjeldab protsessi kerge menstruatsioonivaluna, mille pärast ei tasunud isegi valuvaigistit võtta. Seega ei tasu protsessi karta.

Mis siiski vask- ja hormonaalspiraalil vahet on? Günekoloog dr. Tamika Cross selgitas.

1. Kõnele enne paigaldust enda arstiga, et teha selgeks, kumb sulle sobib

Cross selgitas, et mõnedele naistele ei sobi hormonaalspiraal, kuna neil on soodumus veretrombide tekkeks. Samas on inimesi, kellel on vase vastu allergia või näiteks Wilsoni tõbi, mille puhul ei tohi samuti vasest esemeid inimese kehas olla.

2. Hormonaalspiraal töötab progesterooniga, vaskspiraal tekitab põletikulise efekti