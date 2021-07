Hendrik Sal-Saller sotsiaalmeediast: mille kuradi pärast see enesenäitamise kihk?

“Noored daamid peaks endale aru andma, et see on mööduv ja oma elu sellele rajada lühi­nägelik. Räägime seksuaalse enesemääramise vanusepiiri tõstmisest seoses jalgpalli­treeneri juhtumiga ja samas kõrval kirjutame, et vaata, see naine saab Only­Fansis neljakohalise numbri pesu­piltide eest! Kui väike tüdruk seda loeb, võid kaks korda arvata, kas ta tahab minna õppima või kanni näitama. Kahepalgelisus on huvitav,” lisas Saller.