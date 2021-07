Tallinnasse tuleb heategevuslik taaskasutuspood, mis juba Soomes tegutseb

„Kui alguses on peamine koostööpartner Soome Punase Risti Kontti kauplusekett, siis edaspidi toome kaupa ka teistest Euroopa riikidest. Kadaka teel asuv pood on esimene, kavas on laieneda ka mujale Eestisse,“ märkis Eesti Punase Risti projektijuht Leelo Sui.

„Keskkonda säästev ja seda hoidev mõtte- ja käitumisviis on Eestis aina rohkem kanda kinnitamas, kuid pikk tee on veel käia. Loodame, et uus kauplus, sealne korralik kuid samas soodne kaubavalik, toob taaskasutuse juurde nii mõnegi inimese, kes varem on olnud eelarvamuste küüsis,“ rääkis Sui.