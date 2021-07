"Kui oskad hinnata seda, kes oled ja seda mis sul on. See on tänutunne. See on siis, kui mõtted, tunded ja tegevused on kooskõlas ja kui kasvad ja arened iga päev. See ongi elamine,” lisas Oja.

Millele fookuse sead, saad ka elus juurde

Kai sõnul tasuks keskenduda palju sellele, et valida oma ellu rõõm. Seda, millele fookuse sead, saad ka elus juurde. Ja miks siis mitte valida rõõmu? Iga päev peaks teadlikult märkama rõõmu enda ümber ja enda sees. Eriti just igapäevastes tegemistes ja asjades, mis on meie jaoks tihti enesestmõistetavad.