Õmblusettevõtte juht Merle Roste: ma pole kogenud lillekese-suhtumist. Kui mulle midagi ei meeldi, ütlen selle välja

Ta räägib sume­mahedal häälel. Sellisel, mis sobiks hästi mõnda õhtu­sesse kuuld­emängu. Olgugi et sametise tämbriga, pole Merle palett sugugi pas­telne — vastupidi, selles on erksust enam kui spektri jagu.

Viimased seitse aastat on ta juhtinud 235 töötajaga Kiviõli õmblusfirmat, mille töötajate seas on arvestatav hulk vähe­nenud töövõimega inimesi – tervelt 82. Svarmili tegevusala on töörõivaste tootmine. Ei, mitte pelgalt põllede ja kitlite, vaid tehniliselt keerukate, “tarkade” rõivaste.

Käesoleva aasta veebruaris sai Merle üllatuse — president Kersti Kaljulaid autasustas teda Valge­tähe IV klassi teenete­märgiga. Au ja tunnustus koputasid uksele ootamatult, kuid seda suurema tänu­tundega need vastu võeti.