Estonian Fashion Festival avab Tartu moekogukonna südame

Lisaks on Viljandi Kultuuriakadeemia loonud OmaMood moeetenduse juurde OmaMood Meistrite Kooli, mis on neljakuupikkune koolitusprogramm, Meistrite Kool on nüüdseks toimunud kahel järjestikusel aastal, millest viimane leidis aset koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liiduga. Kursuse läbinud on oodatud kandideerima OmaMood moeetenduste konkursile.

Oluline osa hariduse juures on ka jätkukoolitused, et valmistada moedisainereid ette halastamatuks ja konkurentsitihedaks moemaastikuks. Tartu Loomemajanduskeskusesse on inkubatsiooni oodatud nii loomemajanduse alustavad ettevõtted kui ka tegutsevad ettevõtted, kes soovivad oma äriplaani uuendada või uusi tooteid ja teenuseid turule tuua. Aastaringsed üritused ja programmid ongi mõeldud loomeettevõtete konkurentsieelise ning ekspordivõimekuse tõstmiseks.