Tahad kohvi ergutavat mõju suurendada? Seda saab teha ühe lihtsa nipiga

Inimesed toodavad hormooni kortisool. See hormoon on stressihormoon ning aitab kaasa liigse kõhurasva tekkimisele. Ometi on kortisoolil oluline roll - hommikuti selle tase tõuseb, et meil oleks energiat ja jaksu keskenduda. Seega pole mõtet kohe esimese asjana kohvi juua, kortisool juba teeb kofeiini tööd.