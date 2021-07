Lapsepõlves rõhutati kodus alati, et kool pole välimuse näita­mise koht. Kui tahta silma jääda, siis ikka teadmiste ja oskustega. Siis lähedki ja õpid Tartu Ülikoolis materjaliteadust, pingutad, et saada magistri­kraad ja… sisimas tahad ikka ilus olla. Iga mõte oma keha ja kehapildi kohta tundub nii pealiskaudne. Aga mulle meeldib olla hot! Lisaks haridusele ja nutikusele on mul ripsmed, küüned, huuled, rinnad…