Olen FOMB-lugeja ehk vaevlen sündroomi käes fear of missing book – üsna tavaline on olukord, kus kolm raamatut on poole peal, viis on alustatud ja kaks ootavad riiulil. Huvitavad raamatud loen lõpuni, ebahuvitavad jäävadki pooleli. Mõni klassikaline teos, mida keskkoolis lugema pidi, ootab siiani oma