Suhte algusfaasis ei pruugi märgatagi, et kaaslase hügieen on pisut puudulik, olgu selleks siis liiga harv duši all käimine või määrdunud riided. Kui kõik muu läheb hästi, kipume suhte alguses neid detaile roosade prillidega vaatama. Mida enam suhe areneb, seda rohkem hakkab kehv hügieen siiski häirima.