Midagi pole selga panna? Need nipid aitavad mure lahendamisele kaasa

1. Ära osta midagi vaid üheks korraks

Me kõik oleme selles süüdi - sõbra pulmad, jõulupidu tööl, sünnipäev - ostame tähtpäevaks kleidi või mõne muu eseme, aga ei kanna seda rohkem. Seda saab vältida nii, et ostad paar pidulikumat riideeset, mis on klassikalised. Sedasi võib ühe kleidiga nii sõbra pulma minna kui enda sünnipäeva tähistada. Aksessuaaridega saab anda ühele kleidile mitu ilmet.

2. Ära osta ega hoia midagi, mis sulle selga ei mahu

Ikka kipub nii olema, et kapis on mõned riided liiga suured või väiksed. Kui riideese ikka selga ei lähe, tuleb see müüa, annetada või ära visata, kui tegemist on väga kulunud esemega.

3. Ära osta asju, mis sulle ei istu

Vahel kipume ostma trendiriideid, mis tegelikult pole meie maitse. Lisaks võib olla nii, et lõige ei sobi meie kehakujuga. Seega tasub sellised impulssostud poeriiulitele jätta. Kui see riideese su enesekindlust ei tõsta, siis pole tal kapis kohta.

4. Ära osta midagi, kuna see on odav

Riideese on 500 euro pealt 100 eurole alla hinnatud? Kuigi arvad, et säästad 400 eurot, kulutad hoopis 100. Odavmüüke tasub külastada siis, kui sul on midagi konkreetset vaja ning siis seda ostlemisel meeles hoida.

5. Ostad ühe - viskad ühe

Riidekappi on kõige lihtsam korras hoida nii, et uue eseme ostes võtad ühe, mille ära annetad või müüd. Sedasi pole riiulid paksult riidehunnikute all ja sa tead, mis su kapis on.