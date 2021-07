Pigmentatsioonihäired - miks tekivad nahale imelikud teist tooni laigud?

Suvi on täies hoos, päike paitab nahka ja merevesi on soe. Enamiku jaoks on see aasta mõnusaim aeg. Kuid väikesele osale inimestest valmistab päike hoopis meelehärmi, tekitades nahale veidraid, teist tooni laike. Mis need on, ja miks need tekivad?