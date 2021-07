Mis on perimenopaus ja kuidas sellega toime tulla?

Üks võimalus selle vastu võidelda on hormooniteraapia. Küll aga aitab hea nahahooldus, kreemid ja toonikud, samuti kuiva naha ja kortsukeste vastu. Kindlasti tuleb ka juba noorena kanda pidevalt päikesekreemi, et nahk oleks terve.

Nahahooldusega ei tohi aga samuti üle võlli minna, liiga paljude toodete kasutamine võib anda vastupidise efekti ning nahk võib punetada või kuidagi teisiti märku anda, et toimuv ei meeldi talle. Kasuta üht head näokreemi, kus on vitamiin A-d ning retinoide ja see aitab kollageeni toota. Jälgi, et su näohooldustoodetes poleks alkoholi, see kuivatab nahka.