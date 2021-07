Selle suve kuumim kingamood on inspireeritud aastast 2000

Kontsaga plätud, plätukontsad - kutsu neid, kuidas tahad, aga need kingad on taas moes. Neid on taas poelettidel igas variatsioonis: mõned on eest kandilise ninaga, teised kunstnahast, moes on ka karvased plätud. Kuigi need kingad ei ole hea valik pikkadeks jalutuskäikudeks, on need ideaalsed praeguste palavate ilmadega, et jaladki õhku saaksid.