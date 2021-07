Usaldus ja pühendumus

Kuigi need kaks asja on erinevad, on Gottmanid need ühte gruppi kokku löönud. Väidetavalt tasuks mõelda heast suhtest nagu majast, mille vundament ongi usaldus ja pühendumus.

Kas sa kujutad ette, et oled oma partneriga elukaare lõpuni? Kui sa ei kujuta end temaga vanaduspäevi koos veetmas ette, pead hoolikalt järgi mõtlema, kas tahad ikka partneriga koos olla. Lisaks peaks partner olema selline, kes sind näiteks haiguse ajal toetab ja vastupidi. Muidugi teevad inimesed ikka aeg-ajalt vigu, kuid üldiselt peaks usaldus ja pühendumus suhtes olema.