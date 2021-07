1. Mõtle alati ette



Dermatoloog Whitney Bowe selgitas, et nii, nagu inimesed teevad trenni ja söövad tervislikult, et enda keha tervena hoida, tuleb samamoodi ka naha tervises ette mõelda. Seega tasub ilurutiini puhul mõelda - mis sammud aitavad mu nahal ka kümne aasta pärast kena välja täna? Tänapäeval on väga head päikesekreemid, mis aitavad nahka kauem nooremana hoida.