See pihasõbralik tomatisupp säilib hästi ka sügavkülmas

Küpseta köögivilju 30-40 minutit, kui valid pigem suuremad tomatid, siis kulub pigem 40 minutit. Kui tomatid on pehmed ja nahk hakkab pisut pruunistama, lülita ahi välja, aga hoia köögivilju soojas ahjus veel 3-5 minutit.

Kui tahad suppi kohe süüa, soojenda seda potis, kuni supp on piisavalt soe. Kui plaanid seda külmutada, tasub see panna kas sügavkülmakindlatesse karpidesse või taassuletavatesse kilekottidesse. Supp tasuks jagada ühe-kahe portsu kaupa karpidesse, et ei peaks ühe eine jaoks liiga suurt portsu üles sulatama.