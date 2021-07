VIDEO | Läti disainerid Simona Veilande ja Emils Ernests Rode räägivad endast lähemalt

Oma kavandis ütlevad nad, et nende kollektsiooni "The kid who never leaves the playground" inspiratsiooniks olid mänguväljakud, seal läbitavad trajektoorid, kehakeel ning rõivad, mis olid lastel mänguväljakul hullates seljas.

Simona Veilande ja Emils Ernests Rode kollektsiooniga on võimalik tutvuda ERKI Moeshowl, mis toimub 28. augustil, Patarei Merekindluses.