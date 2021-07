FOTOD | Vaata, millega üllatab Eesti disaini paremik peale aastast pandeemiapausi

Eesti Disaineriteliidu juhi ja Disainiöö peakorraldaja Ilona Gurjanova sõnul jäid kauplejad väga rahule. Samuti rõõmustas Ilona, et sel korral said suure ruumi tõttu osa võtta rekordiline arv disainereid - üle saja! “Mul on hea meel, et meil on Tallinna linnaga jätkuvalt hea koostöö. Tänu sellele saime kokku tuua uskumatult laheda seltskonna, kes mitte ainult ei suhelnud klientidega, vaid said ka omavahel üle pika aja muljeid ja kogemusi vahetada.”