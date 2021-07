KOHIN Community pakub naistele olemise tunnetust juba augustikuu alguses

KOHIN on sõna, mida võõrkeelde tõlkida oleks aja raiskamine. Kohin on meie oma originaalne versioon salapärasest Zen’ist. Kõige lähedasem inglise keelne väljend sõnale KOHIN on GO IN - vaid peatudes, kuulatades ja enda sisse vaadates on kosta triljonite aatomite elusa energia kohin, vereringe kohin, hingamise kohin, lehtede kohin, jõe kohin, järvejää kohin, mere kohin, metsa kohin kuni universumi kohinani välja. Kohin on samaaegselt nii sisemine kui ka välimine. Kohin kostub juhul, kui on tekkinud maagiline ühendus. Pealtnäha ei tekita üksik tilk suuremat kohinat, kuid liitest palju tilkasid jõeks või mereks, on kohin juba kaugele kosta. Samamoodi on siiralt ja tähendusrikkalt ühendatud inimesed võimsa positiivselt kiirgava kohina tekitajad. Mida rohkem inimesi on koos, seda kaunimalt ja kaugemale see kohin kõlab.