Sa kasutad suuloputusvett tõenäoliselt valesti

Nimelt kirjeldab Dr. Anna Peterson, et peaksid suuloputusvett kasutama pärast söömist või enne hambapesu, et saada parim tulemus. Ta selgitas, et hambapastas on palju rohkem fluoriidi kui suuloputusvedelikus ja seega uhud suurema osa fluoriidist suuveega minema. Fluoriid on aga hammaste kaitseks väga oluline. Kuidas asjad tegelikult on?