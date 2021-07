Suveöö Balletigala pakub hoolikalt valitud pärleid klassikalise balleti kullafondist

Rahvusooper Estonia teatris toimuval galal ülesastuvad tantsijad on pärit USAst, Venemaalt, Suurbritanniast, Soomest, Eestist, Jaapanist, Itaaliast ja Poolast. Rahvusvahelisel grupil on professionaalse gala ettevalmistamiseks aega vaid kolm nädalat, mistõttu on noored tansijad läbinud põhjaliku eelselektsiooni CV-de, videode ja fotode teel. Professionaalne seltskond on jõudnud omavahel juba kiiresti sotsialiseeruda ning uued tutvused ja kogemused aitavad luua erialast võrgustikku sarnaste ürituste tarbeks ka tulevikus.