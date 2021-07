Neli kohta kodus, mida peaks suvel eriti hoolikalt puhastama

Mingisugune ventilatsioonisüsteem on kõigil kodus, puhasta nende filtreid, et õhk paremini liiguks ja tolm või muu mustus õhuga kaasa ei lendaks.

Hallitus armastab niiskust ja sooja. Suvel on seega suurem oht märgata hallitust just vannitoas. Pritsi äädikalahust ja hõõru mustus harjaga maha. Kui sul on juba hallitus end kuhugi sisse sättinud, siis kalla äädikat otse laigule, lase sellel tund aega olla ja siis hõõru koht puhtaks.