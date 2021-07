Tähemärgid kõnelevad: mis olümpiaala passiks sulle kõige paremini?

See ei tule sulle ilmselt üllatusena, et kergejõustik istub just sulle. Oled energeetiline ja elevil - sobib jooksmisega ju ideaalselt. Lisaks on kergejõustik väga tõsise konkurentsiga, seega sobib see jääraga ideaalselt.

Sõnn - tennis

Kaalutleva ja rahuliku tähemärgina õnnestuks sul tennis, kuna see mäng on suuresti kinni strateegias. Maa tähemärgi all sündinuna kipud enne tegutsemist mõtlema ning võtad hetkeks aja maha, need jooned teeksid sinust hea tennisemängija. See spordiala pole impulsiivsetele, lisaks on tegemist rutiinse spordiga.

Kaksikud - võrkpall

Sul on kuldsed käed, järelikult edeneks võrkpall hästi. Lisaks on võrkpallis ruumi loovusele ja liikumisele, seega sul igav ei hakka. Oled ideaalne rööprähkleja ja saaksid seda võrkpallis kõigile teistelegi näidata. Kaksiku tähemärgis sündinud kipuvad üle mõtlema, seega on hea energia hoopis palliplatsile viia.

Vähk - surfamine

Veemärgid kipuvad edukaimad olema just, nagu arvasidki, vee juures. Surfamine on aktiivne tegevus, kuid siiski piisavalt lõõgastav, et sa ei läheks liiga stressi. See spordiala tundub sulle pigem teraapia kui treeninguna.

Lõvi - võimlemine

Nii enesekindlale tähemärgile ei too muu rohkem rõõmu, kui ideaalselt sooritatud harjutused. Kujuta seda ette: rahvas sinu nime elavalt kaasa karjumas, sina suurepäraselt hakkama saamas. Kuna lõvid naudivad tähelepanu, on see sport kindlasti sulle.

Neitsi - jalgpall

Perfektsionistina istuks sulle hästi jalgpall, kuna pead teadma ka kõige detailsemaid reegleid - ometi pakub see sulle rahuldust. Tahad teha kõike õigesti ja reeglite järgi, seega on jalgpall sulle suurepärane spordiala. Lisaks peaksid palli tagumist kindlasti lõbusaks ajaveetmise viisiks.

Kaalud - rulatamine

Õhu tähemärgi all sündinuna tahad elu vooluga kaasa minna, rulatamine aitab seda teha. Pead ka sportides leidma oma tasakaalu, seega õpid ilmselt kiiresti. Lisaks on rulatamise suurim võlu see, kui palju saad lõbutsema. Seetõttu sa ei pea muretsema, kas said esimese või viimase koha.