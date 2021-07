Elagu hall revolutsioon: Cannes’i festivalilt sai alguse uus juuksetrend

Pole tavatu, et naised soovivad halle juukseid värvida. Nüüd on aga tuntud näitlejad näidanud, et hallid juuksed on vananemise ehe. Arvestades, kui kenad näitlejad välja nägid, oleks patt mitte lasta enda hõbedastel kiharatel välja kasvada ja trendi proovida.